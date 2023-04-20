Şentop, mevkidaşları ile bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla, bazı ülkelerin Meclis ve Senato başkanlarıyla telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla, bazı ülkelerin Meclis ve Senato başkanlarıyla telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Şentop, görüşmelerin ilk gününde Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Rachid Talbi Alami, Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Naam Miyara, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ve Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile görüştü. Meclis Başkanı Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra; ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de ele alındı.