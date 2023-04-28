Şentop, Kırgızistan heyeti ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan heyeti ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Şentop, Kırgızistan'ın arama-kurtarma faaliyetlerine katkılarından dolayı teşekkür etti ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Orta Asya ülkelerinin istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.

'ORTA ASYA ÜLKELERİNİN İSTİKRAR VE REFAHINA DA KATKI SAĞLAMAKTADIR'

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA 12' Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Şentop, Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş ve Hatay'daki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı personelinin arama-kurtarma çalışmalarına önemli katkı sağladığını söyledi. Şentop, yardım ve destekleri için Kırgızistan'a teşekkür etti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede Şentop, Kırgızistan ile Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki iş birliğinin memnuniyet verici düzeyde olduğunu belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın son dönemde yaşadığı kurumsal dönüşümle daha da güçlenmesi, Orta Asya ülkelerinin istikrar ve refahına da katkı sağlamaktadır" dedi.

Besti KARALAR- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,