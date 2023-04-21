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Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Ashimbayev ile görüştü

Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Ashimbayev ile görüştü

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile telefonla görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile telefonla görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı tebriklerimizi ilettik. Görüşmemizde, iki ülke parlamentoları arasındaki diyaloğun ikili ilişkilerin her alanda gelişmesine sağladığı katkının önemini vurguladık" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika

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