Şentop: İmam hatip liseleri, devlet ile milletin bütünleşmesini sağladı (2)

İFTARDA CEMEVLERİNE YAPILAN SALDIRILARI KINADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentap, Tekirdağ'da Muharrem Ayı etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Cemevleri ve Alevi dernekleri yöneticilerine yönelik düzenlenen saldırıları lanetlediğini söyleyen Şentop, "Öncelikle söze muhabbete başlamadan, geçen hafta hicri yılbaşının yani Muharrem Ayının ilk günü, Ankara'da 4 ayrı cemevine düzenlenen saldırıdan duyduğum üzüntüyü buradan bir kez daha paylaşmak isterim. 2 gün önce de Alevi Vakıfları Federasyonu ikinci başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğramıştır. Bu menfur saldırıları lanetliyorum ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selami Dedeyle dün görüştüm, geçmiş olsun ve şifa dileklerimi kendisine ilettim. Şükürler olsun ki sağlık durumu iyi" dedi.

En son FETÖ'cüleri gördük. Kimse bu milleti bölemedi, bölemeyecek Allah'ın izniyle. Daha önce yaşanan oyunların planlayıcılarına karşı her daim teyakkuz halindeyiz. Artık bu ülkenin farklılıklarından kardeşlik ve dayanışmadan başka bir şey çıkmayacağını bu çatışmalara karnımızın tok olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve bütünlüğümüzü asla bozdurmayacağız. Bizler büyük ve farklılıklarıyla zengin, hem de çok zengin bir ülkeyiz. Muharrem Ayının milletimize gönlünde ehli beyit sevgisi taşıyan insanlık sevgisi yüklenen bütün İslam alemine birleştirici ve kuşatıcı güzellikler getirmesini Cenab-ı haktan temenni ediyorum."