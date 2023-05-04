Şentop, Ermenistan Parlamento Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni'nin ardından Ermenistan Parlamento Başkanı ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış konuları ele alındı. Ayrıca Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Durovic ile de görüştü.

ŞENTOP, ERMENİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, KEİPA üyesi ülkelerden biri olan Ermenistan'ın Parlamento Başkanının talebi üzerine baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Şentop, Türkiye ile Ermenistan arasında bir normalleşme süreci olduğunu, özel temsilcilerin, ilgili kurumların temas halinde olduğunu ve görüşmelerin sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle üzüntülerini ifade eden Karadağ Meclis Başkanı Danijela Durovic ise "Bölgemizde barış ve sükunetin yanında olmaya devam edeceğiz ve örnek teşkil edeceğiz. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuğunu destekliyoruz ve tebrik ediyoruz" dedi.