Şentop: "(AB PAB Sonuç Bildirgesi) Bu metin içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye önyargılı yaklaşımdan kaynaklanan... - Haberler

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Şentop: "(AB PAB Sonuç Bildirgesi) Bu metin içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye önyargılı yaklaşımdan kaynaklanan...

AA - Aynur Ekiz - Politika
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Şentop:

Şentop: "(AB PAB Sonuç Bildirgesi) Bu metin içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye önyargılı yaklaşımdan kaynaklanan değerlendirmeler var. Bunları reddediyoruz"

Şentop: "(AB PAB Sonuç Bildirgesi) Bu metin içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye önyargılı yaklaşımdan kaynaklanan değerlendirmeler var. Bunları reddediyoruz"

AA / Aynur Ekiz - Politika

Türkiye, Politika, Haberler

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