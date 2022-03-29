Şentop: "(AB PAB Sonuç Bildirgesi) Bu metin içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye önyargılı yaklaşımdan kaynaklanan...
AA - Aynur Ekiz - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şentop: "(AB PAB Sonuç Bildirgesi) Bu metin içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye önyargılı yaklaşımdan kaynaklanan değerlendirmeler var. Bunları reddediyoruz"
Şentop: "(AB PAB Sonuç Bildirgesi) Bu metin içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye önyargılı yaklaşımdan kaynaklanan değerlendirmeler var. Bunları reddediyoruz"
AA / Aynur Ekiz - Politika