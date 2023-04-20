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'Senin Adın Erdoğan' videosu izlenme rekorları kırıyor

'Senin Adın Erdoğan' videosu izlenme rekorları kırıyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık AK Parti hükümetleri dönemindeki projeleri anlatan video klip, internette izlenme rekorları kırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık AK Parti hükümetleri dönemindeki projeleri anlatan video klip, internette izlenme rekorları kırıyor.

Hazırlanan video klip, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde yapılan vizyon projeleri anlatılıyor. 'Senin Adın Erdoğan' başlığı ile "Reis'in Yanında Olma Vaktidir" şiiri eşliğinde yayımlanan video klipte Türkiye'nin yerel, genel hizmetler ve savunma sanayiinde yaşadığı büyük dönüşümler ile yenilikler gösteriliyor. Video klip, internette izlenme rekorları kırıyor.

Video klipteki şiiri kaleme alan Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Ada, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve dünya devletlerinin seçim ile ilgili beyanlarını da görünce durumdan vazife çıkarıp önce Reisin Yanında Olmanın Vaktidir diye bir şiir yazdım. Bunun geniş kitleler tarafından duyulması için notasını çıkarıp marş yaptık. ve sonrasında bunu yaptığımız video ile bütünleştirip bir konsept oluşturduk. Amacımız, yaptığımız tüm konsept çalışmaları Türkiye Yüzyılı'nda asrın en önemli seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaktır" dedi. - İSTANBUL

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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