Senegal Dışişleri Bakanı AB'ye düzensiz göç sorunu ve vize engeli çağrısı yaptı

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Avrupa Birliği'ne (AB) düzensiz göç sorunuyla yüzleşme ve vize engelini kaldırma çağrısında bulundu. Sall, göçmen konusunda yaşanan tartışmaların çözülmesi gerektiğini vurguladı ve iklim değişikliğinin Afrika'da nüfus azalmasına neden olduğunu belirtti.

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Avrupa Birliği'ne (AB) düzensiz göç sorunuyla yüzleşme ve vize engelini kaldırma çağrısında bulundu.

Sall, İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde bir üniversitede düzenlenen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yönettiği seminerde konuştu.

AB ülkelerinde göçmen konusunda "çok çetin tartışmalar yaşandığını çünkü bu konunun seçim kaybedilmesine bile neden olduğunu" aktaran Sall, "bu sorunla yüzleşmek gerektiğini" kaydetti.

Senegal Dışişleri Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Çözüm, Avrupalılar dilediklerini yapabilmek için Afrika'ya nasıl girebiliyorsa Afrikalıların da AB ülkelerine girişlerinden geçiyor. Eğer AB vize engelinde devam ederse Afrikalılar için deniz mezar olmaya devam edecektir."

Sall ayrıca, iklim değişikliğinin birçok Afrika köyünde geçim kaynaklarının tükenmesine ve buralardaki nüfusun azalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Radikal grupların Afrika halklarının özgürlüğünü riske attığını da dile getiren Sall, "Cihatçı hareket Afrika'ya yerleşirse dünyayı istila eder." dedi.