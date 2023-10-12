Senegal'de Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi yeni kabine duyuruldu. Yeni kabinede birçok bakanlık değişikliği yapıldı ve kabine 6'sı kadın 39 üyeden oluşuyor.

Senegal'de Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi yeni kabine duyuruldu.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Başbakan Amadou Ba liderliğindeki kabinede, önceki hükümette Silahlı Kuvvetler Bakanı olan Sidiki Kaba İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Antoine Diome da Petrol ve Enerji Bakanlığına getirildi.

Daha önce Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Aissata Tall Sall da yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Dışişleri Bakanlığı görevini Ismaila Madior Fall, Silahlı Kuvvetler Bakanlığı görevini de Oumar Youm üstlendi.

Yeni kabinede Maliye ve Bütçe Bakanlığına Mamadou Moustapha Ba, Ekonomi Bakanlığına da Doudou Ka getirildi.

Yeni kabine 6'sı kadın 39 üyeden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 7 Ekim'de hükümeti feshetmiş ve Başbakan Amadou Ba'nın görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sall'in 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yeni bir kabineyle girmesi bekleniyordu.

İlk kez 2012'de başa gelen, 2019'da tekrar seçilen Sall, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Hükümet koalisyonunun cumhurbaşkanı adayının Başbakan Ba olduğu bildirilmişti.