Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko yoğun bakıma alındı

Senegal'de 'ayaklanma çağrısı yapmak' suçlamasıyla tutuklanan ve açlık grevi yapan muhalif lider Ousmane Sonko, yoğun bakıma alındı. Sonko'nun feshedilen partisi PASTEF'ten yapılan açıklamada, durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Senegal'de "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla tutuklanan ve 30 Temmuz'dan bu yana açlık grevi yapan muhalif lider Ousmane Sonko, yoğun bakıma alındı.

???????Sonko'nun feshedilen partisi PASTEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Sonko'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

6 Ağustos'ta hastaneye kaldırılan Sonko, o tarihten bu yana Dakar Principal Hastanesinde tedavi görüyordu.

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz'da kendisini kaydetmek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Gözaltındayken 30 Temmuz'da açlık grevine başlayan Sonko, "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti.

Karardan kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi sonucu bazı kentler ve Dakar'ın banliyölerinde ufak çaplı sokak eylemleri düzenlenmişti. Sonko'nun belediye başkanlığını yaptığı Ziguinchor kentinde çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.