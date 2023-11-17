Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun adaylık durumu mahkeme kararlarıyla netleşecek

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı, Anayasa Mahkemesi ve ECOWAS Adalet Divanı'nın vereceği kararlarla belirlenecek. Sonko'nun destekçileri ise eylem çağrısı yapmış durumda.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağını netleştirecek 2 önemli mahkeme kararı açıklanacak.

Anayasa Mahkemesi, Senegal'in güneyindeki Ziguinchor kentindeki mahkemenin, Sonko'nun isminin seçmen kütüğünden çıkarılmasını öngören düzenlemeyi iptal etmesinin ardından devletin yaptığı temyiz başvurusunu değerlendirecek.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanı da Sonko'nun avukatlarının, müvekkillerinin isminin seçmen kütüğünden çıkarılmasına ilişkin yaptığı itiraza ilişkin karar verecek.

Sonko'nun belediye başkanı olduğu Ziguinchor kentindeki mahkeme, Sonko'nun 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasını engelleyecek seçmen kütüğünden isminin silinmesi kararını 12 Ekim'de iptal etmişti.

İçişleri Bakanlığı da mahkemenin kararını Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Sonko destekçilerinden eylem çağrısı

Ayaklanma çağrısı yapmak suçlamasıyla tutuklanan ve hala cezaevinde bulunan Sonko taraftarları da ülke çapında geniş kapsamlı eylem çağrısı yaptı.

Dakar Valiliği de olası sokak gösterileri nedeniyle bugün gece yarısına kadar motosiklet kullanımına yasak getirdi.

Dakar'ın ana toplu taşıma operatörü "Dakar Dem Dikk" de bugün hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Sonko, 2. kez açlık grevine başlamıştı

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkındaki 2 yıl hapis cezasına rağmen tutuklanmayan ve ev hapsinde tutulan Sonko, 28 Temmuz'da kendisini kaydetmek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Gözaltındayken 30 Temmuz'da açlık grevine başlayan Sonko, "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti.

O tarihten bu yana cezaevinde bulunan Sonko, 5 Eylül'e kadar açlık grevi yapmış ve akabinde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Sonko, siyasi tutuklularla dayanışma için 18 Ekim'de tekrar grev kararı almış, bir süre sonra yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Sonko, tedavisinin ardından 15 Kasım'da yeniden cezaevine gönderilmişti