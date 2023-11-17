Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun 2024 cumhurbaşkanlığı adaylığı belirsizliği devam ediyor

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olamayacağına dair karar verilemedi. Anayasa Mahkemesi, Sonko'nun seçmen kütüğünden çıkarılmasını öngören düzenlemeyi iptal etti ancak İçişleri Bakanlığının itirazını değerlendirmek üzere davayı Dakar Yüksek Mahkemesine gönderdi. ECOWAS Adalet Divanı ise Sonko'nun insan hakları ihlalleri iddialarını reddetti. Sonko, hakkındaki suçlamalar nedeniyle cezaevinde bulunuyor ve açlık grevi yapmıştı.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olamayacağı halen netlik kazanmadı.

Anayasa Mahkemesi, Senegal'in güneyindeki Ziguinchor kentindeki mahkemenin, Sonko'nun isminin seçmen kütüğünden çıkarılmasını öngören düzenlemeyi iptalinin ardından İçişleri Bakanlığının itirazını değerlendirdi.

Mahkeme, Ziguinchor Mahkemesinin Sonko'nun seçmen kütüğüne dahil edilmesi yönünde verdiği kararı bozdu ve davayı yeniden incelenmek üzere Dakar Yüksek Mahkemesine gönderdi.

Sonko'nun belediye başkanı olduğu Ziguinchor kentindeki mahkeme, Sonko'nun 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasını engelleyecek seçmen kütüğünden isminin silinmesi kararını 12 Ekim'de iptal etmişti.

İçişleri Bakanlığı da Ziguinchor Mahkemesinin böyle bir karar verecek yetkinlikte olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Şubat 2024'te düzenlenecek.

ECOWAS Adalet Divanı'ndan Sonko aleyhine karar

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanı da Sonko'nun avukatlarının, müvekkillerinin maruz kaldığını iddia ettiği 11 insan hakkı ihlaline ilişkin kararını verdi.

ECOWAS Mahkemesi, Sonko'nun hiçbir hakkının ihlal edilmediğine hükmetti. Mahkeme, avukatlarının, Sonko'nun isminin seçmen kütüğünden çıkarılması ve partisi PASTEF'in kapatılması yönünde yaptığı şikayet ile ilgili ise görüş belirtmedi.

Sonko ikinci kez açlık grevine başlamıştı

Muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkındaki 2 yıl hapis cezasına rağmen tutuklanmayan ve ev hapsinde tutulan Sonko, 28 Temmuz'da kendisini kaydetmek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Gözaltındayken 30 Temmuz'da açlık grevine başlayan Sonko "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti.

O tarihten bu yana cezaevinde bulunan Sonko 5 Eylül'e kadar açlık grevi yapmış ve akabinde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Siyasi tutuklularla dayanışma için 18 Ekim'de tekrar açlık grevi kararı alan Sonko bir süre sonra yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Sonko tedavisinin ardından 15 Kasım'da yeniden cezaevine gönderilmişti.