Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko açlık grevini sonlandırdı

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, tutuklu bulunduğu cezaevinde bir süredir devam ettiği açlık grevini sonlandırdı. Sonko'ya yakın isimlerden milletvekili Guy Marius Sagna, Sonko'yu ziyaret ettiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Sonko'nun moralinin yüksek olduğu ifade edildi. Sonko'nun hala 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğu vurgulandı.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, tutuklu bulunduğu cezaevinde bir süredir devam ettiği açlık grevini sonlandırdı.

Sonko'ya yakın isimlerden milletvekili Guy Marius Sagna, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Sonko'yu cezaevinde ziyaret ettiğini ve durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

Sonko'nun bir süredir yaptığı açlık grevine son verdiğini belirten Sagna, muhalif liderin moralinin gayet yüksek olduğunu kaydetti.

Sagna, Sonko'nun hala 2024'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için tek adayları olduğunu vurguladı.

Temmuz sonundan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan ve daha önce de 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Sonko'nun Şubat 2024'teki seçimde aday olup olamayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Sonko, aday olamaması durumunda, feshedilmesine rağmen partisi PASTEF'ten başka bir ismi aday göstereceklerini açıklamıştı.

Kendisine yakın isimlerden Bassirou Diomaye Diakhar Faye'ın aday olacağını duyuran Sonko, Faye için sponsorluk çağrısında bulunmuştu.

Sonko hakkındaki yasal süreç devam ettiği için PASTEF adına kimin aday olacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Sonko'ya yakın isimler, Sonko'nun aday olacağı ancak Faye'nin isminin "B planı" olarak masada durduğunu söylüyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için 11 Aralık'ta başlayacak adaylık başvuruları 26 Aralık'a kadar devam edecek.

Sonko'nun aday olup olamayacağı 26 Aralık'a kadar kesinlik kazanmazsa Faye'nin adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Anayasa Mahkemesi Sonko'nun aday olmasına olanak veren kararı bozdu

Sonko'nun belediye başkanı olduğu Ziguinchor kentindeki mahkeme, muhalif liderin 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasını engelleyecek seçmen kütüğünden isminin silinmesi kararını 12 Ekim'de iptal etmişti.

İçişleri Bakanlığı da mahkemenin kararını Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Anayasa Mahkemesi de 17 Kasım'da, Ziguinchor Mahkemesinin verdiği kararı bozmuş ve kararı yeniden incelenmek üzere Dakar Yüksek Mahkemesine göndermişti.

Sonko ikinci kez açlık grevine başlamıştı

Muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkındaki 2 yıl hapis cezasına rağmen tutuklanmayan ve ev hapsinde tutulan Sonko, 28 Temmuz'da kendisini kaydetmek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Gözaltındayken 30 Temmuz'da açlık grevine başlayan Sonko "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti.

O tarihten bu yana cezaevinde bulunan Sonko, 5 Eylül'e kadar açlık grevi yapmış ve akabinde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Siyasi tutuklularla dayanışma için 18 Ekim'de tekrar açlık grevi kararı alan Sonko, bir süre sonra yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Sonko, tedavisinin ardından 15 Kasım'da yeniden cezaevine gönderilmişti.