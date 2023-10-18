Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko açlık grevine devam ediyor

Muhalif lider Ousmane Sonko, siyasi tutuklularla dayanışma için açlık grevine devam etme kararı aldığını açıkladı. Sonko, daha önce başlattığı açlık grevini sonlandırmıştı.

Senegal'de "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla tutuklanan muhalif lider Ousmane Sonko, açlık grevine devam etme kararı aldı.

Sonko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasi tutuklularla dayanışma için açlık grevine devam etme kararı aldığını belirtti.

Ousmane Sonko, "Açlık grevine yeniden başlama kararı aldım." ifadesini kullandı.

Muhalif lider Sonko, 30 Temmuz'da başladığı açlık grevini 5 Eylül'de sonlandırmıştı.

Gözaltındayken 30 Temmuz'da açlık grevine başlayan Sonko, "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti.

Karardan kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle Sonko'nun partisi PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi sonucu bazı kentler ve başkent Dakar'ın banliyölerinde ufak çaplı sokak eylemleri düzenlenmişti. Sonko'nun belediye başkanlığını yaptığı Ziguinchor kentinde çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.