Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: Güvenlik sorunları kalkınmanın önüne geçiyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, kıtadaki güvenlik sorununun kalkınmanın önüne geçtiğini söyledi. Dakar Uluslararası Afrika'da Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuşan Sall, Afrika'nın zengin kaynaklara rağmen hala istikrarsızlıkla mücadele ettiğini belirtti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, kıtadaki güvenlik sorununun kalkınmanın önüne geçtiğini söyledi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Dakar Uluslararası Afrika'da Barış ve Güvenlik Forumu", Dakar'a yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Uluslararası Abdou Diouf Kongre Merkezi'nde (CICAD) açıldı.

Bu yıl "Güvenlik sorunları ve kurumsal istikrarsızlık karşısında Afrika'nın potansiyeli ve çözümleri" temasıyla düzenlenen forumun açılış töreninde, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in yanı sıra Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, Gine Bissau Başbakanı Gerald Martins, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada yer aldı.

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katıldığı forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Sall, Afrika kıtasındaki zıtlıklara ve kıtanın yükselmeyi arzulamasına karşın hala kalkınma hedeflerinin gerisinde olduğuna dikkati çekti.

Sall, Afrika'nın 30 milyon kilometrekarelik bir alanda dünyadaki el değmemiş ekilebilir arazilerin yüzde 60'ından fazlasını barındırdığını, önemli su ve hidrokarbon kaynaklarına sahip olduğunu anımsattı.

Bu kaynaklara rağmen kıtanın hala istikrarsızlıkla mücadele ettiğinin altını çizen Sall, bu zenginliğe rağmen adil olmayan küresel ticari normların kıtayı yoksullaştırdığını dile getirdi.

"Silahlı çatışmalar, kalkınma çabalarını baltalıyor"

Sall, Afrika'nın karşılaştığı sorunların çözümünde 3 önemli talepleri olduğunu belirterek, bunlardan ilkinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Bretton Woods kurumları olarak bilinen Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Para Fonu da dahil küresel mali kurumlarda reform olduğunu kaydetti.

İkinci taleplerinin, Afrika'nın krediye erişimde maruz kaldığı şartların iyileştirilmesi olduğunu ifade eden Sall, üçüncü olarak da madencilik alanı da dahil vergi prosedürlerinin iyi takip edilmesini ve anormal vergilendirilmeyle mücadele edilmesini istedi.

Sall, Senegal'in Adil Enerji Geçiş Ortaklığı (JETP) kapsamında yenilenebilir enerjideki payını 2030'a kadar yüzde 31'den yüzde 40'a çıkarmayı planladığını da hatırlattı.

Forumun teması kapsamında kıtadaki güvenlik sorunlarından da bahseden Sall, "Silahlı çatışmalar, verdiği maddi zararın yanı sıra kalkınma çabalarını baltalıyor. Kıtada silahların susması için diyaloga odaklanmanın zamanı geldi. Ulusal kurumların istikrarı için de kendi aramızdaki bölünmeleri bir kenara bırakarak diyalog yolunu seçmeliyiz." diye konuştu.

Sall, Afrika halklarının insanlığın ilerlemesine çağlar boyunca katkı sunduğunu dile getirerek, modern çağda da bu ilerlemenin devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın temsil ettiği forum yarın sona erecek.