Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall 2024 seçimlerinde aday olmayacak

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olmayacağını açıkladı. Sall, Anayasa'nın kendisine aday olma hakkı tanımasına rağmen bu hakkı kullanmayacağını belirtti. Muhalif liderler ise Sall'in 3. dönem adaylığını kabul etmeyeceklerini açıkladılar.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olmayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sall, devlet televizyonu RTS'den 3'üncü dönem adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sall, Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını duyurdu.

Anayasanın kendisine aday olma hakkı tanımasına rağmen bu hakkı kullanmayacağını belirten Sall, bu kararı uzun süre düşündükten sonra aldığını kaydetti.

Sall, 2019'da son kez aday olduğunun altını çizerek, olası 3'üncü dönem adaylığına ilişkin yapılan eleştirileri duyduğunu ve halkın kararına saygı gösterdiğini dile getirdi.

Sall'in olası 3'üncü dönem adaylığı son dönemde ülkedeki en önemli tartışmaların başında geliyordu.

Muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, hiçbir surette Sall'in 3'üncü dönem adaylığını kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Sall, ilk kez 2012'de seçilmiş ve 2019'da da ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.