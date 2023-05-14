Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şemdinli halkından seçime yoğun ilgi

Şemdinli halkından seçime yoğun ilgi

Politika Haberleri

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine yoğun ilgi gösterdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine yoğun ilgi gösterdi.

Şemdinli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar, seçime büyük ilgi gösterdi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Hakkari merkez ve ilçelerinde birçok vatandaş oy kullanma işlemine devam ediyor. - HAKKARİ

Hakkari Seçim Sonuçları
Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hakkari Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Hakkari Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title