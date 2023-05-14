Şemdinli halkından seçime yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine yoğun ilgi gösterdi.

Şemdinli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar, seçime büyük ilgi gösterdi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Hakkari merkez ve ilçelerinde birçok vatandaş oy kullanma işlemine devam ediyor. - HAKKARİ