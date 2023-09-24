Şemdinli'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah, mühimmat, patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah, mühimmat, patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Şemdinli kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 doçka silahı,1 kanas uzun namlulu tüfek,1 bixi makinalı tüfek, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet 81 mm havan mühimmatı, 27 RPG-7 anti tank mühimmatı, 9 RPG-7 anti personel mühimmatı, 525 doçka mühimmatı, 29 RPG-7 sevk fişeği, 719 adet 7.62 mm kaleşnikof mühimmatı, 432 adet 7.62 mm bixi mühimmatı, 58 savunma tipi el bombası, 1 taaruz tipi el bombası,174 mekanik fünye, 38 el bombası fünyesi, 61 elektrikli fünye, 4 adet 81 mm havan mühimmatı başlığı,15 kaleşnikof şarjörü, 1 kanas şarjörü, 10 adet 50'lik boş doçka mayonu, 2 bixi mayonu, 1 çatal ayak,122 metre elektrik kablosu, 2 OG-7V mühimmatı, 132 kibrit başı eczası ve 2 elektronik devre kartı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. (DHA)