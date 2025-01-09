Sema Silkin Ün'den Ekonomik Adalet İsyanı

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Enflasyon rakamlarıyla oynayarak, halkın aklıyla dalga geçmeyi bırakın. Artık o kadar haddi aştınız ki Memur-Sen'i bile isyan ettirmeyi başardınız" dedi.

TBMM'de yaptığı konuşmada 86 milyon vatandaşın hayatına olumlu manada dokunan düzenlemeler beklendiğine dikkat çeken Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Biz de komisyona teklif geldiğinde 86 milyon vatandaşımız için, onlar adına bu olumlu maddeyi aradık ama gelin, görün ki bulamadık.Emekli aylıklarındaki yüzde 30'luk kaybı giderecek bir düzenlemeyi aradı. Emekli aylıklarındaki adaletsizliği kaldıracak intibak düzenlemesini aradı. En düşük emekli maaşının insanca yaşanılabilecek bir seviyeye çıkarılmasını aradı. Emeklilik yaşındaki adaletsizliklerin çözümünü aradı; aylıklarındaki düzensizliklerin giderilmesini aradı; Bağ-Kur'luların prim gün sayılarındaki eşitsizliğin giderilmesini aradı; işçilerin üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesini aradı; memur emekli aylıklarının ciddi biçimde düşmesine neden olan düzenlemenin değiştirilmesini aradı ama göremedi. İnsanların adalet ve eşitlik taleplerini daha ne kadar görmezden geleceksiniz. Bu halk sosyal güvenlikte reform bekliyor, kırıntı değil, köklü çözüm bekliyor. İTO'ya göre yüzde 55,27, ENAG'a göre yüzde 83,40 olan enflasyonu TÜİK, yüzde 44,38'i ayarlamak için çaba sarf etmiş. ENAG'la arasına tam 39 puanlık bir uçurum yerleştirmiş. Bu fark teknik bir hesaplama sorunu değildir, halkın gerçek kaybını saklama çabasıdır. Bu fark, enflasyonu kontrol etmek yerine rakamlarla oynayarak halkın aklıyla dalga geçme çabasıdır. Artık o kadar haddi aştılar ki Memur-Sen'i bile isyan ettirdiler" dedi

"Artan enflasyon karşısında alım gücünü hızla yok ediyor"

Emeklilerin bütçeye getirdiği yükle ilgili iktidarın savunduğu tüm tezlerin rakamlarla çürütüldüğüne dikkat çeken Milletvekili Ün, "2019'da emeklilerin gayrisafi yurt içi hasıladan aldığı pay yüzde 6,1 iken bu oran 2023'te yüzde 4,4'e düştü. Devletin borcu ise sadece bir yılda yüzde 37 artarak 9 trilyon liraya ulaştı. 1 trilyon 950 milyar liralık faiz borcu yapmışsınız ve bunun bedelini işçiye, memura, emekliye ödetmişsiniz. Bakanlık yetkilileri buradayken üniversitelerde ve kamu kurumlarında çeşitli branşlarda görev yapan kamu işçilerimizin hepimizin malumu olduğu bir sorununa dikkat çekmek istiyorum. Her gün memleketin dört bir tarafından gelen bu sızlanışın burada tercümanı olmak, çözümünü zorlamak durumundayız. Kamu işçilerinin vergi dilimindeki adaletsizlik sorunu. Brüt maaş üzerinden vergiye tabi olan çalışanlar gelirlerinden ciddi kayıplar yaşıyorlar. Şu enflasyonist ortamda ağırlaşan bu yük nedeniyle yaşanılan ekonomik sıkıntılar da katmerleniyor. Maalesef aynı kurumda ayrı yasalarla dengesiz vergi mükellefliğiyle çalışanlar adaletsiz bir uygulamanın muhatabı oluyorlar. Kamu işçileri bu haklı vergi dilimi taleplerinde meclisimizden, yürütmeden bir adım bekliyor. 2025 yılı için açıklanan gelir vergisi dilimleri emekçilerin sırtındaki adaletsiz yükü bir kez daha gözler önüne seriyor. 158 bin liraya kadar yüzde 15, 330 bin liraya kadar yüzde 20 ve 330 bin liradan sonrası için yüzde 27 olarak belirlenen bu oranlar artan enflasyon karşısında alım gücünü hızla yok ediyor. Biraz etrafınıza bakarsanız bu uygulamanın mağduru insanlarımızın sizin de etrafınızda olacağını göreceksiniz. Talep nettir, vergi oranlarının yüzde 15'e sabitlenmesi, ücretliler lehine bir güncelleme yapılması gerekmektedir. Umarım bir sonraki kanunumuzu meclisimizden umudunu kesmeyen emeklinin, işçinin, memurun, milyonlarca vatandaşımızın beklentilerine karşılık vermek üzere, onların beklentilerine çözüm bulmak üzere burada konuşuruz" diye konuştu. - DENİZLİ