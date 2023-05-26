Selin ortasında mahsur kalan aile güçlükle kurtuldu

Cezayir'in farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Aracı sel suyuna kapılan aile, güçlükle kurtuldu.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'in Blida, Tebessa, Oum El Bouaghi, Tibaza, Boumerdes, El Tarf, Batna ve Guelma bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Caddeler, sokaklar ve tarım arazileri sular altında kaldı, çok sayıda evde büyük hasar meydana geldi. Selden en kötü etkilenen bölgelerden biri olan Tipaza'da eğitime ara verildi. Sel felaketinde farklı bölgelerde 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Selin ortasında kalan aile güçlükle kurtuldu

Sel sularının ortasında kalan bir araçtaki aile ise korku dolu anlar yaşadı. Selde sürüklenen araçtan çıkan adam, ailesini güçlükle dışarı çıkarırken, çocuklardan biri suya kapıldı. Saniyeler sonra çocuğu tutmayı başaran adam, daha sonra ailesini güvenli bölgeye götürmeyi başardı.

Cezayir Meteoroloji Dairesi, ülkenin kuzey bölgelerinde önümüzdeki günlerde daha fazla yağışın beklendiği konusunda uyarıda bulundu. - CEZAYİR