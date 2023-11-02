Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; "Sayın Cumhurbas¸kanımız zaten mülakat konusunda bir tavır ortaya koydu, ya bu mülakat meselesini kaldıralım, çok özel durumlarda bu mülakat kullanılsın çünkü ahlakına ve adaletine inanmayan kurum ve kis¸iler millet tarafından aidiyet duygusuyla kabullenilemez, orada da demokrasi ve hukukun gelis¸mesinden bahsedilemez" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 bütçe teklifi görüşülüyor. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, genç işsizliği ve mülakat sorununa dikkat çekerek, şunları söyledi:

"ILO'nun Türkiye'yle ilgili olarak kadında, gençte yaptıgˆı birçok degˆerlendirmeler var; ben zaman almamak için girmeyecegˆim ama s¸unu biliyoruz ki, bir 'ev genci' muhabbetimiz var. Yani ne üniversitede ne çalıs¸ıyor ve maalesef üzülerek s¸unu söyleyeyim: Bu çocuklar gece uyumuyorlar, gündüz yatıyorlar, bunu hep yas¸ıyoruz yani bunun taktıgˆımız rozetlerle ilgisi yok çünkü çocuk üniversiteyi bitirmis¸, 23- 24 yas¸ına gelmis¸, dedesinden, babasından, anasından para alarak kıraathaneye ya da bir AVM'ye gitmek istemiyor. S¸imdi, buradan hareketle sizi dinleyen biri kes¸ke bakanımızın yas¸adıgˆı ülkede s¸öyle bir haftalık bir tatil yapabilsek diye düs¸ünebilir. I·s¸ler dedigˆiniz kadar iyi degˆil, evet, bir mücadele var, bu mücadeleyi kıymetli buluyoruz ama bunu da özellikle ifade etmek isterim.

S¸imdi -çok not aldım- tabii bu endüstri ilis¸kileri içerisinde is¸çi- is¸veren meselesi ve burada düzenleyici, denetleyici kurum olarak devletimiz var. Bu düzenleme içerisinde özellikle memurlar tarafında -her milletvekili arkadas¸ımıza geliyordur bu- enflasyon farkı meselesi. S¸imdi bu enflasyon farkı egˆer ortaya çıktıgˆında ödenmezse, olan s¸ey s¸u: Memura verdigˆiniz zam, enflasyon farkı aynı anda uygulanmadıgˆı için o zam gidiyor dolayısıyla aslında bütçenin yükü bu manada daha alt gelir düzeyinde olan insanların üzerine yıgˆılmıs¸ oluyor ne yazık ki.

"MÜLAKATI KALDIRALIM"

Vatandas¸la devlet arasında 3 temel kavram; bunun bir tanesi ahlaktır, bir tanesi adalettir, bir tanesi aidiyettir. Ahlak adaleti de içine alan bir kavramdır. Bakın, burada özellikle I·S¸KUR'dan bahsedildi. S¸imdi, I·S¸KUR meselesi özellikle is¸siz insanların devlete bakıs¸ıyla ilgili olarak çok temel bir sorunu ortaya çıkartıyor. Kura çekme yöntemini biliyoruz, evet, kura çekmeyi biliyoruz ama s¸unu da biliyoruz... Ben, bunu da sadece bir eles¸tiri olarak degˆil, bu Türkiye'nin problemidir, bunu çözmek de s¸u anda iktidar partisindeki arkadas¸ların görevidir. O kuralar çekildikten sonra o kuralara hiç girmeyen ve kuralardan çıkan insanların bir bölümünün -bakın, önemli bir s¸ey söylüyorum- yani 'Bu is¸e yeterli degˆil, s¸artlara uymuyor' denerek dıs¸ardan listelerle... Bakın, egˆer is¸e alımlar olursa birçok arkadas¸ımızın ismi - maalesef burada da benzer bir s¸ey oldu, buna üzüldüm- devlet aslında kurumlar üzerinden sorgulanır hale geliyor yani biz bunu yapmayalım yani Sayın Cumhurbas¸kanımız zaten mülakat konusunda bir tavır ortaya koydu, ya bu mülakat meselesini kaldıralım, çok özel durumlarda bu mülakat kullanılsın çünkü ahlakına ve adaletine inanmayan kurum ve kis¸iler millet tarafından aidiyet duygusuyla kabullenilemez, orada da demokrasi ve hukukun gelis¸mesinden bahsedilemez. Demokrasi ve hukukun gelis¸medigˆi bir ülkede kalkınmanın dogˆru olmayacagˆını, büyümenin kime yönelik olabilecegˆini burada çok konus¸tuk, buraya girmek tekrar istemiyorum."