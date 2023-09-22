Selendi Kaymakamı Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, ilçe genelindeki muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Mahallelerdeki sorun ve talepleri dinleyen Kaymakam Okumuş, sorunların çözümü için kurumlar ve muhtarları buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, ilçe genelindeki muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Mahallelerdeki sorun ve talepleri dinleyen Kaymakam Okumuş, sorunların çözümü için kurumlar ve muhtarları buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi ve istişarelerde bulundu. Toplantıda mahallelerdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi amacıyla muhtarlar ile kurumların bir araya gelmesi ve koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı. Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Selendi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Önder Baştürk, kurum müdürleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. - MANİSA