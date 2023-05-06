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Selendi Kaymakamı mahalle mahalle geziyor

Selendi Kaymakamı mahalle mahalle geziyor

Politika Haberleri

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, göreve başlamasının ardından vatandaşın ayağına kadar giderek sorunları tek tek yerinde dinliyor.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, göreve başlamasının ardından vatandaşın ayağına kadar giderek sorunları tek tek yerinde dinliyor.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyip, sorunların çözümü konusunda istişarelerde bulunmak üzere gittiği mahallelerde vatandaşlarla toplantı yapıyor. Kaymakam Okumuş, son olarak kurum müdürleriyle birlikte ilçeye bağlı kırsal Selmanhacılar Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle Muhtarı Selahaddin Özdemir'den de mahalle ile ilgili bilgi alan Kaymakam Okumuş, "Kapılarımız sizlere her zaman açık. Devletimiz sizlerin yanında" dedi.

Mahalle ziyaretinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Fatih Yağız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz, Selmanhacılar Mahallesi Muhtarı Selahaddin Özdemir ve vatandaşlar yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hisarcık Selendi Politika Haberler

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