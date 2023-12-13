Selçuklu Belediyesinin eğitim yatırımları Konya'ya değer katıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yıl boyunca ilçeye yaptığı eğitim yatırımları ile Konya'nın eğitim hayatına değer katarken Türkiye'ye örnek olacak işlere de imza atıyor.

Yaşam standartlarını en üst seviyede tutmak için her alanda önemli çalışmalar yürüten Selçuklu Belediyesi, eğitim yatırımları ile de adından söz ettiriyor. 2023 senesi Selçuklu'da adeta eğitim yatırımlarının altın yılı oldu. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte yapımı tamamlanan birçok tesisin açılışı yapılırken, işbirliği protokolleri ile şehre kazandırılacak yeni eserlerin yapımına başlandı. Yıl içerisinde yapımı tamamlanan Şehit Erkan Kurşun ve Sızma Alpaslan İlkokulu'nun resmi açılışı gerçekleştirilirken, faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nin resmi açılışları da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Bunun yanı sıra yapımı tamamlandığında Türkiye'nin en modern güzel sanatlar lisesi olacak Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli de bu dönemde atıldı. Ayrıca Konya Spor Lisesi'ne kazandırılacak Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ile Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve suni çim sahanın da ihalesi yapılarak tesislerin yapımına başlandı. Sille Mahallesi'nde ise Sille İlkokulu'nda yapım aşaması tamamlandı. Okulun kısa sürede hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

"Eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyuyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak hayata geçirdikleri eğitim yatırımlarının üzerine sürekli yenilerini eklediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İlçemizde çok bereketli eğitim öğretim dönemi yaşıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman eğitime en büyük değer ve önemi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi fiziki koşullarda eğitim almaları için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Okul öncesinden, ilk ve ortaokula, liseden yükseköğrenime kadar eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyuyoruz. Okullarımızın bina yapımından spor salonu yapımına, teknik ekipmanlarından tefrişatına, çevre düzenlemelerinden bakım ve onarımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tüm bunların yanı sıra okul dışı öğrenme ortamları ile de çocuklarımızın bir taraftan kendilerini tanımasına, diğer taraftan da bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Medeniyetin merkezi olan Selçuklumuzu kültürün, sanatın ve sporun yanı sıra eğitimin de merkezi konumuna getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın eğitim camiamıza ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sille İlkokulu

Sille'de işlevini tamamlayan eski Sille İlkokulu'nun yerine modern bir ilkokul binası kazandırılıyor. Yapımında artık sona gelinen okul içerisinde 4 derslik, 1 ana sınıfı, 2 atölye, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunacak. Sille Mahallesi'nin eğitim alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılayacak okulun kısa süre içerisinde açılması planlanıyor.

Şehit Erkan Kurşun İlkokulu

Selçuklu'nun en büyük ve en hızlı gelişen mahallelerinden biri olan Yazır'a kazandırılan Şehit Erkan Kurşun İlkokulu, 7 bin 558 metrekare bina alanı ve 5 bin 794 metrekare bahçe alanına sahip. Bodrum, zemin kat, 1. kat ve 2. kattan oluşmakta. Derslikleri, atölyeleri, spor salonları ve sahip olduğu diğer fonksiyonlarıyla tam bir eğitim kompleksi niteliğinde olan okulda spor salonu, seminer salonu, fuaye alanı, kütüphane, müdür ve müdür yardımcısı odasının yanı sıra idari büro ve diğer ihtiyaç alanları bulunuyor.

Sızma Alparslan İlkokulu

Toplam bin 585 metrekare alana sahip olan Selçuklu Belediyesi Sızma Alparslan İlkokulu bodrum, zemin ve 1. kattan oluşuyor. Bu yıl hizmet vermeye başlayan okulda şuan 140 öğrenci aktif olarak eğitim görüyor. Binanın bodrum katında depo, arşiv odası, çok amaçlı salon ve teknik oda bulunuyor. Zemin katta 4 adet derslik, müdür yardımcısı odası, öğretmenler odası ve diğer alanlar mevcut. 1.katta da yine 4 adet derslik, müdür odası, kütüphane, mescit ve diğer alanlar yer alıyor.

Gelişim ve Teknoloji Akademisi

Selçuklu Belediyesi'nin örnek okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde Girişimcilik CBS ve Harita Okuma, Siber Güvenlik, İHA-Mekatronik, SEDEP Vefa Gençlik, Genç Kalemler Hitabet ve Yazarlık, Tarih, Tasarım ve Üretim, Hat Sanatları, Müzik, Fotoğrafçılık, Organik Oyuncak Üretimi, Moda Tasarım ve Takı Tasarım olmak üzere toplam 12 atölye ile yarınların umudu olan öğrencileri daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanıyor.

Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi

Temeli atılan ve yapımına başlanan 10 bin 885 metrekare kapalı alana sahip olan Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi, bodrum, zemin ve 1. kattan oluşuyor. Türkiye'ye örnek olacak bir projede 16 kültür dersliği, 7 müzik dersliği, 11 atölyesi, 34 bireysel çalışma odası, 2 laboratuvarı, 450 kişilik konferans salonu, kütüphane, müze, sergi alanı, fuaye alanı, çok amaçlı salon ve kantin yer alacak. Her türlü teknolojik altyapıya sahip olacak olan okulun 2024 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi

Sosyal donatıları ile kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veren 394 metrekare alana sahip Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, ana kütüphane, çocuk kütüphanesi, etüt salonu, konferans salonu, seminer salonları, grup ve bireysel çalışma odaları, fuaye alanı ve sosyal alanları bulunuyor. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nden aynı anda 600 öğrenci hizmet alabiliyor. Haftanın 7 günü, 08.30-22.30 saatleri arasında hizmet veren kütüphane, üniversite öğrencilerinin vize ve final dönemlerinde ise 24 saat hizmet veriyor.

Konya Spor Lisesi ve Selçuklu Fen Lisesi'ne Kapalı Spor Salonu ile Suni Çim Saha

Bugüne kadar birçok okula spor salonu, sentetik çim saha ve farklı alanlarda sosyal ve kültürel tesisler kazandıran Selçuklu Belediyesi, Konya Spor Lisesi ve Selçuklu Fen Lisesi'ne kapalı spor salonu ve açık suni çim saha kazandıracak. Konya Spor Lisesi'nde yapılacak olan kapalı spor salonuna efendiliği ve örnek kişiliği ile bilinen rahmetli sporcu Ahmet Çalık'ın adı verilecek. Geçtiğimiz aylarda protokolü imzalanan kapalı spor salonu ve suni çim sahanın 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. - KONYA