Selçuk Özdağ: Futbolda Etik Denetim Kurulu Kurulmalı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, futbolda bahis soruşturmalarına ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde bağımsız etik denetim kurulu kurulmasını isteyerek, "Operasyonlar sezon başlamadan tamamlanmalıdır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, futbolda bahis soruşturmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen incelemelerde, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunun, 152 hakemin aktif çevrim içi bahis oynadığının ve bir hakemin toplam 18 bin 227 bahis işlemi gerçekleştirdiğinin belirlendiğini söyleyen Özdağ, bu rakamların yalnızca bireysel etik ihlallerin değil, yapısal bir sorunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bu konunun hakem ve futbolcularla sınırlı tutulamayacağını savunan Özdağ, "Eğer bu süreci salt, hukuki tasfiye olarak değil, etik bilinci ve sosyal devlet sorumluluğu içeren yapısal dönüş projesi olarak ele alabilirsek işte o zaman gerçek bir değişimden söz edebiliriz. Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde bağımsız etik denetim kurulu kurulmalıdır. Operasyonlar sezon başlamadan tamamlanmalıdır. Futbolcuların isimlerinin teşhirlerine son verilmelidir. Federasyon yöneticileri dahil tüm teknik kadro incelenmelidir. Psikolojik ve sosyoekonomik destek mekanizması kurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Özdağ, modern devletlerde olaylar olmadan önce tedbir alınması gerektiğini belirterek, Türkiye'de bu konunun en somut örneğinin "deprem" olduğunu ifade etti.

Şili, Meksika ve Japonya'nın da Türkiye gibi deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Özdağ, "Şili'de 7,4'lük depremde 50 kişi öldü, bizde 70 bin kişi öldü, 104 milyar dolarımıza mal oldu." diye konuştu.