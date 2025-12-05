Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesine ilişkin, "Biz Yeni Yol Grubu olarak, bu kanunu buradan geçirtmeyiz. ya herkese yapacaksınız yahut hiç kimseye böyle bir zammı gelip dayatmayacaksınız." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerinin, maaş zamlarının az yapılması için düşük gösterildiğini öne sürdü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Özdağ, önergenin "hukuksuzluk ve keyfilik" olduğunu savundu.

Taşra uzmanlarının, akademisyenlerin, taşra denetmeni ve denetçilerinin önergede yer almamasını eleştiren Özdağ, "Herkes ayağa kalkmış vaziyette. İktidar, böyle yapmaya, ayağına kurşun sıkmaya, bindiğin dalı kesmeye devam et." diye konuştu.

Üst düzey bürokratlara da önerge kapsamında maaş artışı yapılacağını belirten Özdağ, "Ya bunların hepsinin makam aracı, huzur hakkı, yüksek derecede maaşları var. Hepsinin odaları saray, gidip göreceksiniz. ya aynı zammı, 30 bin lirayla 40 bin lira arasındaki zammı ne kadar bürokrat, memur varsa herkese yapacaksınız yahut birilerine zam, birilerine gelince de gam öyle mi." ifadelerini kullandı.

Özdağ, konuya ilişkin düşüncelerini partilere ilettiğini belirterek, "Biz Yeni Yol Grubu olarak bu kanunu buradan geçirtmeyiz. ya herkese yapacaksınız yahut hiç kimseye böyle bir zammı gelip dayatmayacaksınız. Bize dayatamazsınız, mümkün değil. Parlamentoya bir şey getiriyorsanız bedelini ödeyeceksiniz. ya sokaklarda oy olarak veya vatandaşların tepkisi olarak görürsünüz. Meşru, ahlaki, hukuki zeminlerde veya gelir bu parlamentoda ödettiririz sizlere." dedi.

Yalnızca belirli kesime değil, kamuda çalışan avukat, mühendis, şehir plancıları ve denk meslek gruplarına da zam yapılması gerektiğini savunan Özdağ, aksi durumda önergenin geri çekilmesini istedi.

Özdağ, memurlar arasında gelir adaletsizliği olduğunu öne sürerek, bunun düzeltilmesi gerektiğini belirtti.