Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, 11. Yargı Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 11. Yargı Paketi'nin yargı bağımsızlığını zedelediğini ve adalet ilkesini ihlal ettiğini savundu. Özdağ, teklifin Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağını bildirdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin, adalet ve ölçülülük ilkesini sistematik şekilde ihlal ettiğini, hakimin takdir alanını daralttığını savundu.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü hatırlattı.

Teklifin yasalaşmasının ardından bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildiren Özdağ, "Teklifte yargı bağımsızlığına dair yapısal düzenleme yoktur. Türkiye'de yargı bağımsız, şeffaf ve objektif değildir. Hakim ve savcıların coğrafi teminatı yoktur. Teklifte, Hakimler ve Savcılar Kurulunun etkiden arındırılmasına yönelik de irade hamlesi yoktur." diye konuştu.

İktidarın Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadığını söyleyen Özdağ, yeni bir Anayasa çağrısıyla gündemin değiştirilmek istendiğini iddia etti. Özdağ, 11. Yargı Paketi'nin, sorunlara odaklanmadığını öne sürdü.

Özdağ, yargı bağımsızlığını tesis etmeyen, kuvvetler ayrılığını güçlendirmeyen düzenlemelerin "reform" şeklinde nitelendirilemeyeceğini belirtti.

Teklifin uzun tutuklama sürelerine sınırlama getirmediğini savunan Özdağ, "Tutuklama, istisna olmaktan çıkıp kural haline geliyor. Masumiyet karinesi kağıt üzerinde kalıyor. Teklif, adalet ve ölçülülük ilkesini sistematik şekilde ihlal etmektedir. Hakimin takdir alanı daraltılmaktadır. Ceza artışlarının sonuçlarına ilişkin kapsamlı etki analizi yapılmadı. 12 ayrı kanun maddesini bir torbaya doldurup '11. Yargı Paketi' diyerek önümüze getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Özdağ, teklifin kapsamının netleştirilmemiş kavramlar üzerine inşa edildiğini iddia etti.

Teklifle, ifade özgürlüğünün daraltıldığını söyleyen Özdağ, "izinli ifade özgürlüğü"nün getirildiğini ileri sürdü.

Özdağ, teklifin, kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen bazı suçlardan hükümlülerin "erken tahliye" edilmesine yönelik düzenlemeyi de içerdiğini anımsatarak, depremde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların bu hükümden yararlanamayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
