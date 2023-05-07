Selahattin Demirtaş'tan İmamoğlu'na yapılan saldırıya tepki

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıla tepki göstererek, "Erdoğan ve Bahçeli; kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi. Siz lütfen sakin olun, öfkenizi sandığa saklayın. Oyunuzu değişim için kullanın ve ilk turda bitirin bu işi" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıla tepki göstererek, "Erdoğan ve Bahçeli; kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi. Siz lütfen sakin olun, öfkenizi sandığa saklayın. Oyunuzu değişim için kullanın ve ilk turda bitirin bu işi" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, bugün Erzurum mitingi sırasında Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında yaptığı paylamışla tepki gösterdi. Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan ve Bahçeli; kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi. Siz lütfen sakin olun, öfkenizi sandığa saklayın. Oyunuzu değişim için kullanın ve ilk turda bitirin bu işi."