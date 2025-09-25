Haberler

Selahattin Demirtaş'ın Duruşması Ertelendi

Selahattin Demirtaş'ın Duruşması Ertelendi
Güncelleme:
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması, Yargıtay kararına bağlı olarak 27 Kasım'a ertelendi.

ESKİ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği dava görüldü. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, söz konusu dosyayla birleştirilmesi beklenen, Demirtaş hakkında Bakırköy 46'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen 3 yıl 6 aylık hapis cezası kararının, Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi Mahkemesi tarafından bozulduğunu belirtti.

Söz verilen sanık avukatı Özgür Özbek, Yargıtay kararının söz konusu dosyalara etki edeceğini savundu.

Özbek, Yargıtay kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bakırköy 46'ncı Asliye Ceza Mahkemesinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verdiği ve İstinaf Mahkemesince onanan karar, Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi tarafından sanığın sözlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83'üncü Maddesi'nin birinci fıkrasına göre, 'yasama sorumsuzluğu' içinde kalıp kalmadığının tespit edilebilmesi amacıyla sanık müdafilerinin ileri sürdükleri tarihlerdeki sanığın eş başkanı olduğu partisinin grup toplantılarına ait belgelerin ve tutanakların TBMM Başkanlığı'ndan getirtilerek incelendikten sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozmuştur. Dosyamızda da yasama sorumsuzluğuna dair savunma yapıldığı, bu yönünden araştırma yapılması gerektiği, söz konusu davanın mevcut dosyayla aynı nitelikte olduğu için TBMM'den grup toplantılarındaki konuşmalarıyla ilgili belgelerin getirilmesi gerekir" dedi.

Sanık avukatının talebini kabul edip ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, Yargıtay tarafından kararı bozulan Bakırköy 46'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın örneğinin incelenmek üzere istenmesine, ardından Demirtaş'ın söz konusu dönemi içeren HDP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarına ilişkin belge ve tutanaklarla ilgili işlem yapılmasına hükmederek, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
