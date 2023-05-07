Selahattin Demirtaş gençlere seçim çağrısı yaptı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Merhaba genç arkadaşım; sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur-yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat. Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir. Haydi arkadaşım, ilk turda bitirelim" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında bugün yaptığı paylaşımda gençlere seslendi. Gençlerden 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde aktif görev almalarını isteyen Demirtaş, şunları kaydetti:

"Merhaba genç arkadaşım; sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur-yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat. Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir. Haydi arkadaşım, ilk turda bitirelim."