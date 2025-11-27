Haberler

Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Davasında Mütalaa Verildi

Güncelleme:
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, Demirtaş'ın cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 6 Ocak'a ertelendi.

ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, mütalaasında; Demirtaş'ın davaya konu olan suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği davanın duruşması, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken; avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Demirtaş'ın, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle açılan 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme savcısı, dosya hakkında mütalaasını verdi. Mütalaada Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme hakimi, Demirtaş'ın sonraki celseye katılmaması halinde 'susma hakkını kullandığının kabul edileceği'ne yönelik ihtarda bulunulmasına karar verdi. Demirtaş'ın avukatı, mütalaaya karşı ek süre isterken; duruşma 6 Ocak'a ertelendi.

