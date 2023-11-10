Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Gazze'deki olayları lanetledi

ŞEKER-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Gazze'deki olaylara insan hakları kuruluşlarının sessiz kalmasını eleştirerek, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Yaşanılanlar, insanlığın son zamanlarda gördüğü en büyük insan kıyımıdır" dedi.

Şeker-İş Sendikası tarafından 24 Kasım'da Konya'da düzenlenecek 'Değişen Dünya Dönüşen Çalışan' adlı çalıştayın bilgilendirme toplantısı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde yapıldı. Toplantıda, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök "İklim krizini sırf musluk suyunu israf etmeye, A sınıfı enerji beyaz eşya kullanmaya ya da tasarruflu ampullerle sarfiyatı en aza indirgemeye bağlamak mücadele yöntemlerinin ana ilkeleriyle çok da fazla bağdaşmamaktadır. Kimsenin geride bırakılmaması temelinde, dünyanın sağlığı için karbon ekonomisinden çıkıyorsak, bu dönüşümün yükünü çalışanlar üzerinde bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 40'ININ İŞSİZ KALMA TEHLİKESİ VAR

İklim kriziyle mücadele adı altında çalışan iş gücünün, işsiz kalma tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Gök, "Yaklaşık 1,2 milyar işin, bir diğer deyişle, dünya istihdamının yüzde 40'ının sağlıklı ve istikrarlı bir çevreye doğrudan bağlı olduğunu ve işlerin sürdürülemeyeceğini unutmamak gerekir. İçinde bulunduğumuz konjonktürde, gelişen ve ilerleyen teknolojinin beraberinde getirdiği değişim ve dönüşüm baş döndürücü hızla ilerlerken dünya aklının üzerine çıkan yapay zeka, dijitalleşme gibi kavramlar yakın gelecekte çalışma hayatının başrol oyuncusu rolünü üstlenmeye adaydırlar" dedi.

'İŞ GÜCÜNE YENİ FORMAT ATILMALI'

İnsanlığın yeni mesleklerin, yeni üretim ilişkilerinin ve yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıktığı bir çağın başında olduğunu belirten İsa Gök, 'Yaptığınız işi, beceri ve bilgilerinizi çağın getirdiği yeniliklere göre güncellemezseniz birçok meslek gurubunda işsiz kalma olasılığınız yüksektir. Kısaca işletmelerin ve çalışanların eski yöntemleri geri dönüşüm kutusuna göndererek sürdürülebilir dönüşüm için iş gücüne yeniden format atmaları gerekmektedir. Şeker sanayi gibi özellikle ağır sanayide birçok meslek grubunda robotlaşan ya da özelleştirme adı altında uygulanan yanlış sistemlerle bilerek robotlaştırılan insanların çalışma sistemlerinin yeniden kontrol edilmesi ihtiyacı vardır. Çalışma hayatında 'yapay zekalaşma' proaktif yaklaşımı ileride mesleklere ya buzul çağını yaşatacaktır ya da çağ atlatacaktır" diye konuştu.

'YAŞANILANLAR İNSAN KIYIMIDIR'

Orta Doğu'da 7 Ekim'de başlayan çatışmaların şiddetinin her gün artarak soykırıma dönüştüğünü ifade eden Gök, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Yaşanılanlar, insanlığın son zamanlarda gördüğü en büyük insan kıyımıdır. Türkiye'de 'insan hakları' diye birçok kuruluşun varlığını biliyoruz. En ufak şeyde fırtına koparanların, Gazze'de olan hadiselerle ilgili sessiz kalmalarını bir defa daha kınıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)