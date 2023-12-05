Şehzadeler Belediye Meclisi İsrail'in soykırımını lanetledi

Şehzadeler Belediye Meclisi, 2023 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapılan mecliste 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken; meclis üyeleri İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını bir kez daha lanetleyerek kınadı.

Şehzadeler Belediye Meclisi 2023 yılının son toplantısını Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis, şehitler için saygı duruşunda bulunulup ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra Belediye Başkanı Çelik, meclis üyeleri ve belediye personelinin boyunlarına üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar taktı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Çelik, taktıkları atkıların bir duruşun göstergesi olduğunu ifade ederek, "Siyonist katil İsrail devleti Filistin'de, Gazze'de bir insanlık suçu işlemekte, bu çağda bir soykırıma imza atmaktadır. Binlerce kadın, çocuk, masum insan İsrail tarafından soykırıma tabi tutulmaktadır. Biz bunu lanetliyor, kınıyoruz. Bu noktada da Şehzadeler Belediyesinin meclis üyeleri ve mesai arkadaşlarımız olarak mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu, katil soykırımcı İsrail'e karşı olduğumuzu bir kez daha ilan etmek için bugün böyle bir eylemi icra ediyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bizim inancımıza göre zulüm ile abad olunmaz. Zulmün sürekliliği olmaz. Zalimler zulümlerinde boğulacaklardır. Bu zulüm devam etmeyecektir biz buna inanıyoruz. Çok şükür ki dünya kamuoyunda Filistin halkının yanında dik bir şekilde duran bir milletin mensuplarıyız. Tüm duamız ve temennimiz bu alçak saldırıların bir an önce durdurulması ve bağımsız Filistin devletinin hayata geçirilmesidir" dedi.

Mesir festivaline 3 milyonluk destek

Başkan Çelik daha sonra Şehzadeler Belediyesinin kasım ayında gerçekleştirdiği çalışmalar ve projelerindeki son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 14 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste, bu yıl 484. kez yapılacak olan Uluslararası Mesir Festivali'ne de Şehzadeler Belediyesinin 3 milyon TL ile katkı sağlaması oy birliğiyle kabul edildi. - MANİSA