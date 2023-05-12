Şehit ve gazi ailelerinden Millet İttifakı'na tepki

Millet İttifak'ının 14 Mayıs seçimlerine yönelik yaptığı hamleleri değerlendiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası ya var olacağız, ya da 80 yıldır olduğu gibi batı ayağımıza prangalar takacak" dedi.

Millet İttifak'ının 14 Mayıs seçimlerine yönelik yaptığı hamleleri değerlendiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası ya var olacağız, ya da 80 yıldır olduğu gibi batı ayağımıza prangalar takacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren dış ülkelerin hem ekonomik hem siyasi müdahale ve yönlendirmesine maruz kaldığını belirten Abbas Gündüz, Türkiye Cumhuriyeti, vatansever liderler tarafından ülke yönetimine talip olsalar da, gerek idam edilerek gerekse darbelerle engellenerek muasır medeniyetler seviyesine ulaşamadığını söyledi.

Bu sürecin vatanına sevdalı, vatandaşına aşık 28 şubat Postmodern darbe girişimi ile el çektirilen rahmetli Necmettin Erbakan'ın öğrencisi ülkeye hizmet siyasetini getiren Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine talip olana kadar olduğunu değerlendiren Gündüz, "Muhtar bile olamazsın' dedikleri, okuduğu şiir sebebiyle 4 ay 10 gün hapis yattıktan sonra küllerinden yeniden doğarak 21 senedir milletin beklediği adaleti, hizmeti, refah seviyesini, özgürlüğü tesis etmiştir" dedi.

"14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası ya var olacağız ya da 80 yıldır olduğu gibi batı ayağımıza prangalar takacak" diyen Gündüz, "Onlar izin vermeden ne güvenliğimizi tehdit edenlerle mücadele edebileceğiz nede topraklarımız da, yer altı zenginliklerimiz de söz sahibi olabileceğiz. Ne Karadeniz'den çıkarttığımız gazı, ne Kütahya'da kurduğumuz dünya da 5. bor madeni satıcısı olduğumuz boru üretmemize ve satmamıza, ne nükleer santraller kurmamıza, bu topraklarda bu ülkenin, milletin hayrına yapılacak olan yatırım, kazanç, güvenlik bunların hiçbirini Batı'nın icazetini almadan yapamayacağız" diye konuştu.

Batı'nın maşası Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanlı ortaklarına adeta yalvardığını söyleyen Gündüz, "40 yıldır terör belasıyla mücadele veriyoruz demek yerine 'herkesi kucaklayacağız, özerklik vereceğiz, terörist Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı serbest bırakacağız diyorsunuz. Sen Kimin topraklarını bölüp peşkeş çekiyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısıyla, bayrağıyla, sınırlarıyla sorunu var.

Bu can bu beden de olduğu sürece topunuz gelin" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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