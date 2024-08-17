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Abbas Gündüz: Ahmet Şık'ın Meclis'te çıkardığı kavga provokasyondur

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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Gündüz, Ahmet Şık'ın meclis kürsüsünden milletvekillerine yönelik hakaretlerinin provokasyon olduğunu belirtti.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay oturumunda AK Parti ve DEM Partili milletvekilleri arasında çıkan kavgaya ilişkin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Gündüz, "Türk Devletini yıkmamız gerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir' diyen terör sevici Ahmet Şık sadece dün değil, Milletvekili olmadan da hep Türkiye düşmanlığı yapan bir zattır. Düşünsenize devlet düşmanı Ahmet Şık Kandil'e gidiyor. Bebek katili PKK terör örgütünün elebaşlarından Cemil Bayık'la görüşüyor. PKK'nın barış istediğini ama devletin savaş istediğini söylüyor. Sonra da bu terör sevici ne yazık ki milletvekili oluyor. Terör örgütünün yuvası Kandil'e giden, her ortamda PKK/FETÖ gibi terör örgütlerine kol, kanat geren, o yetmezmiş gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil diyerek devlet yıkılmalı şeklinde açıklama yapan birinin, TBMM'de milletvekili olmasını bırakın, meclisin kapısının önünden dahi geçmemesi gerekir" dedi.

Gündüz, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu zat bugün mecliste hakaretler savuruyor, ortalığı karıştırıyor. Böyle özgürlük nerede var? Hepimizin bildiği üzere meclis kürsüsü, fikri olan, söyleyecek sözü olan milletvekilleri için vardır. Söyleyecek sözü olmayan, küfür ve hakaret edenler için TBMM'yi provoke etmeye gelmiş Ahmet Şık, meclis kürsüsünden milletin vekillerine "şerefsiz" diyerek millete "şerefsiz" demiştir. Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Demokrasi 15 Temmuz Türkiye Kavga Politika Haberler

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