Şehit ve gazi aileleri Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, tam 100 yıl önce bağımsızlığı elde edebilmek için o günden bu güne kadar binlerce sivil-asker şehit verildiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirten Gündüz, "Yine vatanı uğruna ölmeyi göze alan şerefli gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Biriz, beraberiz, kardeşiz hep birlikte Türkiye'yiz" dedi. - DİYARBAKIR