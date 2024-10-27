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Şehit, gazi ve terör mağdurları derneğinden Bahçeli'ye destek: "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir"

Şehit, gazi ve terör mağdurları derneğinden Bahçeli'ye destek:
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye için doğruları korkusuzca savunan, milli duruşu her şeyin üstünde tutan Devlet Bahçeli'nin her konuşması her açıklaması, yılların birikimi, vatan sevgisi ve Türk milletine olan derin bağlılığının yansıması, köklü bir davanın liderinin ifadeleri olduğunu söyledi.

"Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir" diyen Gündüz, "Coğrafya, birçokları için çok önemli bir faktör olabilir. Ama konu Türk milleti olduğunda, coğrafya bir destana dönüşür. Türk milleti ne olursa olsun, bölünmez, yıkılmaz. Birlik ve beraberliğimizle her zorluğun üstesinden geliriz. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesini her zaman hem en önde, hem en net kararlı duruşunu sergileyen en önemli liderlerden biri oldu. Devlet aklına güvenimiz tamdır. Çizgisi her zaman milletin menfaatlerini koruma yönünde olan Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi; MHP'yi anlamak zor olabilir, ancak milli duruşu ve devletin bekası için atılan adımlar, uzun vadede Türkiye'nin çıkarlarını gözeten hamlelerdir. Makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Demokrasi 15 Temmuz Güvenlik Politika Terör

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