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Tavşanlı'da İsmail Haniye ve Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İran'da şehit edilen Filistin Hamas Lideri İsmail Haniye ve tüm Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından Ulu Camii'nin önünde İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum kuruluşlarının mensupları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İran'da şehit edilen Filistin Hamas Lideri İsmail Haniye ve tüm Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Ulu Camii'nin önünde İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum kuruluşlarının mensupları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmail Haniye Filistin Tavşanlı Kütahya Gazze İran Terör Politika Haberler

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