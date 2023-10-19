Seferihisar'da Muhtarlar Günü Töreni

19 Ekim Muhtarlar Günü, Seferihisar'da düzenlenen törenle kutlandı.

Seferihisar Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda Orhanlı Mahallesi Muhtarı Birgül Bozkurt, Camikebir Mahallesi Muhtarı Refik Karaman ve Tepecik Mahallesi Muhtarı Azat Aktaş Atatürk Anıtı'na teşekkür çelengi sundu. Muhtarlar adına konuşan Camikebir Mahallesi Muhtarı Refik Karaman, "Günümüzde olan şekli ile muhtarlık birimlerinin temelleri ilk olarak 1829 senesinde İstabul'da atılmıştır. Mahallemizde oturan vatandaşlarımızın devler kurumlarıyla ilişkilerinde önemli rol oynayan, hem devleti, hem milleti temsil etme görevini üstlenen muhtarlık müessesimiz, demokrasinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Muhtarlık; halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara ileterek, çözüme ulaştırılması konusunda halkımızın en yakın yardımcısıdır" dedi.