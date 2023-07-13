Seferihisar'da Ahmet Aydın'dan Soyer ve Yetişkin arasındaki inatlaşmaya tepki

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin arasında inatlaşma yaşandığını, bunun ilçeye zarar verdiğini savundu.

Aydın, yaptığı açıklamada, Soyer ile Yetişkin arasında 2019 yerel seçimlerine uzanan bir gerginlik bulunduğunu ileri sürdü.

Geçen sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesinden hizmet görmediklerini öne süren Aydın, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin arasında inatlaşma yaşanıyor, bu da ilçeye zarar veriyor. Soyer artık Yetişkin'in belediye başkanlığını hazmetmeli. Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Seferihisar halkının sırtına yüklediği borçlar ayak bağı olmasın diye İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden Seferihisar halkının malı olan Teos Yazarlar Evi'ni satın alarak kaynak aktardı. Bu kaynakla Tunç Soyer döneminden kalma tartışmalı borçların küçük bir kısmı ödendi. O zaman yapılan görüşmelerde tesisi Seferihisar Belediyesi kullanacaktı ancak bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir şirkete tahsis edileceği düşünülüyor. Bu kabul edilemez bir durum."