Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'den Sandık Çağrısı: 'Ülkemize Baharları Getirmek Emek İstiyor'

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Yetişkin, “Ülkemize baharları getirmek emek istiyor. Bu yüzden bugün en önemli vazifemiz, sandığa gidip oy vermek” dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Yetişkin, "Ülkemize baharları getirmek emek istiyor. Bu yüzden bugün en önemli vazifemiz, sandığa gidip oy vermek" dedi.

Başkan Yetkişkin, ailesiyle birlikte bugün Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Yetişkin, "Ülkemize baharları getirmek emek istiyor. Bu yüzden bugün en önemli vazifemiz, sandığa gidip oy vermek. Bu, bizim en temel vatandaşlık görevimiz. Bugün sandıklardan, tüm Türkiye'nin kazandığı bir seçim sonucunun çıkmasını umuyorum" diye konuştu.