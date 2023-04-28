Sedat Peker Suç Örgütü Davası'nda Tutuklu Sanığın Tahliyesi Tartışma Yarattı

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin 85 sanığın yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı Ahmet Emre Olur tahliye edildi. Tahliye sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen tutuklu sanık Ahmet Emre Olur'un, 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen dosyanın bir önceki celse Sedat Peker Suç Örgütü ana davasıyla birleştirilmesiyle birlikte tahliyesine karar verilmişti. Emre Olur'un tahliyesi sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti. İtirazı inceleyen 17. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı yerinde bularak, Emre Olur tutuklanmasına karar vermişti.

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