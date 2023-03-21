Seçmen listeleri Türkiye genelinde askıda

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Türkiye genelinde listelerin askıya çıkmasıyla vatandaşlar, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti. 20 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında askıda kalacak olan listede ismini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Fidanlık Mahalle Muhtarı Cevriye Kaya vatandaşları seçim listelerini kontrol etmeye davet ettiğini belirterek," 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimleri için askı listelerimiz muhtarlığımıza asılmaktadır. Bu listelerimizi mahalle sakinleri olarak gelip kontrol edebilirsiniz. Ayrıca oy kullanmaya gidemeyecek engelli, yaşlı ve hasta olanlar içinde formlarımız bulunmaktadır. Bu formlarımızı doldurup Yüksek Seçim Kurulu teslim etmek zorundayız" diye konuştu.

2 Nisan itiraz için son gün

Devlet Mahallesi Muhtarı Zeynep Dalgın 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde listelerin muhtarlıklarda olduğunun altını çizerek, "Vatandaşlarımız muhtarlıklarımıza gelebilir ve isimlerine bakarak isimlerinin listede olup olmadığını tespit edebilirler. Bununla ilgili itiraz sürecimiz 2 Nisan'a kadar, 2 Nisan'a kadar İlçe Seçim Kurumlarına giderek itirazda bulunabilirler" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz? — Haberler.com (@Haberler) March 20, 2023