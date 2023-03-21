Seçmen listeleri askıya çıktı

Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. dönem milletvekili genel seçimi için geri sayım devam ederken, YSK'nın kararları doğrultusunda 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen listeleri, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. dönem milletvekili genel seçimi için geri sayım devam ederken, YSK'nın kararları doğrultusunda 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen listeleri, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.

Erzincan genelinde de seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. İl genelindeki 159 muhtarlık seçim kurullarından seçmen listelerini alarak, muhtarlık binalarında listeleri astı. Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Muhtarlara seçim bilgilendirilmesi

Seçim kurulunca,14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri çerçevesinde mahalle muhtarını bilgilendirdi. Muhtarlarla yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verilirken seçmen listeleri de 20 Mart Pazartesi günü itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmen listeleri 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'da askıdan indirilecek.

Seçmen listeleri 20 Mart itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıktı. 14 gün askıda kaldıktan sonra 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Askıdan inen evrakları muhtarlar seçim kuruluna 3 Nisan'da teslim edecek. Askı listeleri soyisim baş harflerine göre hazırlandı. Muhtarlar seçim boyunca hafta sonu da dahil görevli olacak. Askı yerleri kesinlikle değiştirilmemelidir. Seçmen listesinde ismi olmayanlar Nüfus Müdürlüğü'ne giderek oradan belgesini alıp Seçim Kurulu'na getirmesi gerekiyor. Vatandaşların kendilerine en yakın okullarda oy kullanmalarına yardımcı olunacak. Seyyar sandıkla ilgili mutlaka doktor raporu olmalı. Yatağa bağımlıdır ibaresi mutlaka olmalıdır. Cezaevinden çıkanlar mutlaka cezaevinden, savcılığından belge almalıdır. Askerden terhis olanlar askerlik şubesinden belge alıp seçim kuruluna götürmesi gerekiyor. Bu seyyar sandık köylerde yok. Sadece şehir merkezinde olacak. Eskiden belde, köy olanlarda olmayacak.

Öte yandan, seçimde 14 Mayıs 2005 ve öncesi doğumluların oy kullanabileceği ve Erzincan genelindeki resmi seçmen sayısının ve sandık sayısının nisan ayının ikinci haftasında açıklanacağı bildirildi. - ERZİNCAN

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz? — Haberler.com (@Haberler) March 20, 2023