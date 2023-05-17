Seçimlerden sonra depremzedelere yapılan eleştirilere dekontlu cevap

OSMANİYE - Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda deprem bölgesindeki vatandaşları hedef alan ve provokatif paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılarına Osmaniye'de depremzededen dekontlu cevap geldi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler etkilen 11 illerden biri olan Osmaniye'de depremzede Hüdayi Demirci(32), 28.Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra sosyal medya üzerinden deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yapılan eleştirilerin ardından depremden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım aracından aldığı 2 şişe suyun parasını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun banka hesabına yatırdı.

Sosyal medya üzerinden deprem bölgesindeki insanlara yapılan eleştirilere ve hakaretlere üzüldüğünü dile getiren Hüdayi Demirci, "6 Şubat depremlerinden Osmaniye olarak bizde etkilendik, evlerimizi terk etti eşimizi dostumuzu kaybettik maddi ve manevi anlamda zarar gördük. Deprem sonrası açık yer bulamadığımız için Osmaniye Cumhuriyet meydanında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım aracından 2 adet su aldım. Seçimlerden sonra deprem bölgesinde yaşayan insanlara yapılan eleştiri ve hakaretlerden dolayı kendimi rahatsız hissedip Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun banka hesabına 2 adet suyun bedelini yatırdım. Bizim örfümüzde adetimizde düşene yardım eden insanlarız ama sosyal medyada günlerdir bizi yıpratıcı ve eleştirici yorumlara maruz kaldık bende bu yüzden aldığım 2 adet suyun bedelini yatırdım." dedi

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023