Seçime saatler kala Kocaeli'de sandıklar kuruluyor

KOCAELİ - Kocaeli'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandıklar kurulurken hazırlıklarda sona gelindi.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirleyecek seçime saatler kala Kocaeli'de seçim sandıkları kurulmaya başlandı. Günler öncesinden ise sandık başkanı ve görevlilerine oy kullanımı ve güvenliği ile ilgili Yüksek Seçim Kurulunca, bilgilendirme yapılmıştı. Oy kullanılacak okullara getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlisi olan öğretmenlere teslim edildi. Sınıflarda seçim düzeni oluşturulurken, yaklaşık 8 bin seçmenin oy kullanması beklenen İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesin'deki sandıklar ve kabinler görüntülendi. Oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşların oy kullanacağı sandıkları rahat bulmaları için gerekli bilgilendirmelerin görevliler tarafından yapılacağı öğrenildi.

"Sandıklarını hazır hale getiriyorlar"

Seçim günü yoğunluk yaşanmaması adına her sandık için iki oy kabini kurduklarını ifade eden İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yasin Koçman, "Çarşamba günü sandık kurulu üyelerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından seminer ve eğitim verildi. Bugün de sandık başkanları, sandıklarını hazır hale getiriyorlar. Oy verme kabinlerini hazırlıyorlar. Yarın saat 3'de seçim kurulundan bina yöneticileri, seçim çuvallarını alacağız. Daha sonra da burada gelen sandık başkanlarımıza çuvalları teslim edeceğiz. Saat 07.00'da sandık komisyonu toplanıp ant içtikten sonra işlemlerine başlayacaklar. Sonra da vatandaşlar oy verme işlemlerine geçecek. Yüksek Seçim Kurulu gerek sosyal medyada gerek televizyonlarda gerekse radyolarda halkımızı bilgilendirici videoları ve yayınları olmakta. Okulumuzda her katımızda 22 sandık var, gerekli yönlendirmeler vatandaşlarımıza yapılacak. Seçimlerin sağlıklı ve güvenli şekilde tamamlanması ve yürütülmesi için görevimizi layığı ile yerine getirmeyi düşünüyoruz" dedi.