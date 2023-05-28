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Seçime İlişkin Provokatif Paylaşımlara Soruşturma

Seçime İlişkin Provokatif Paylaşımlara Soruşturma

Politika Haberleri

Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bugün gerçekleştirilen  Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde  kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Politika Haberler

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