Seçim yasakları çerçevesinde saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı. Her türlü yayın organı 24 saat boyunca seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. - ANKARA

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023