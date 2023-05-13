Seçim yasakları çerçevesinde saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı.
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Seçim yasakları çerçevesinde saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı.
Seçim yasakları çerçevesinde saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı. Her türlü yayın organı 24 saat boyunca seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. - ANKARA
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika