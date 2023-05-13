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Seçim yasakları çerçevesinde saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı.

Seçim yasakları çerçevesinde saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı.

Politika Haberleri

Seçim yasakları çerçevesinde saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı.

Seçim yasakları çerçevesinde saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı. Her türlü yayın organı 24 saat boyunca seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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