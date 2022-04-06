Seçim barajını yüzde 7'ye düşüren Milletvekili Seçim Kanunu, Resmi Gazete'de

SEÇİM barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı, yüzde 7'ye indi. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

Yürürlüğe giren kanunla birlikte, Seçim Kanunu'ndaki 'Başbakan' ibareleri çıkartıldı.