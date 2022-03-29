Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda (2)

MİLLETVEKİLLERİ TEKLİF ÜZERİNE KONUŞTU

Yasa teklifi üzerine milletvekilleri söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu söz alarak "Yönetme kabiliyetini yitirmiş iktidar sahipleri, kendilerini kurtaracak çareler aramakta ve yeni yollar keşfetmeye çalışmaktadır. Bizim nazarımızda bu kifayetsiz aceleciliğin de sebebi aşikardır. Benzer örneklerine de siyasi tarihte pek çok kez rastlandığı üzere, bu muhteris ve otoriter tavır, milletin feraseti karşısında köşeye sıkışmıştır. Bu aslında, siyaseten yok oluşun alametidir. İktidar bloğu, bu çöküşün farkındadır ve beyhude çabalarla seçim mevzuatında değişiklikler yaparak şahsi ve siyasi ikballerini garanti altına almaya çalışmakta, oyun devam ederken oyunun kurallarını tek taraflı ve diğer katılımcıların aleyhine bir şekilde değiştirmeye kalkışarak güya kendini kurtarmayı amaçlamaktadır" dedi.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı. Genel Kurul, görüşmelere yarın kaldığı yerden devam edecek.

Besti KARALAR/ ANKARA,